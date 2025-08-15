سكرتير بني سويف يتفقد مصنع تدوير القمامة بسنور شرق النيل

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،زار " اليوم الجمعة "اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد مصنع سنور لتدوير القمامة شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمصنع والوقوف على معدلات التشغيل وكفاءة الأداء في مختلف مراحل المعالجة وإعادة التدوير، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



وخلال الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد أقسام ومكونات المصنع، والذى تم انشاؤه عام 2003،على مساحة تزيد عن 5 أفدنة ،وتابع مراحل استقبال وفرز المخلفات،وآليات التشغيل بالمعدات وخطوط الإنتاج،واطلع على أساليب التعامل مع المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي، وكذلك المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في تقليل حجم المخلفات الموجهة للمدفن الصحي

كما استمع السكرتير العام المساعد لشرح موجز من مسؤولي المصنع حول خطة العمل اليومية والإجراءات المتبعة لاستدامة التشغيل ،حيث أكد على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتكثيف المرور والجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت العامة ومنشآت البينية الأساسية للتأكد من سلامة إجراءات الحماية والطوارئ واختبار مدى قدرتها على تحمل درجات الحرارة، فضلًا عن مراجعة جاهزية المعدات الفنية بالمرافق العامة للتعامل مع المواقف الطارئة

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة : علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ، المهندس محمود سيد مدير المصنع