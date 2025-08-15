قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد مصنع تدوير القمامة بسنور شرق النيل

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،زار " اليوم الجمعة "اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد مصنع سنور لتدوير القمامة شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمصنع والوقوف على معدلات التشغيل وكفاءة الأداء في مختلف مراحل المعالجة وإعادة التدوير، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
 

وخلال الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد أقسام ومكونات  المصنع، والذى تم انشاؤه عام 2003،على مساحة تزيد عن 5 أفدنة ،وتابع مراحل استقبال وفرز المخلفات،وآليات التشغيل بالمعدات وخطوط الإنتاج،واطلع على أساليب التعامل مع المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي، وكذلك المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في تقليل حجم المخلفات الموجهة  للمدفن الصحي

كما استمع السكرتير العام المساعد لشرح موجز من مسؤولي المصنع حول خطة العمل اليومية والإجراءات المتبعة لاستدامة التشغيل ،حيث أكد على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتكثيف المرور والجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت العامة ومنشآت البينية الأساسية للتأكد من سلامة إجراءات الحماية والطوارئ واختبار مدى قدرتها على تحمل درجات الحرارة، فضلًا عن مراجعة جاهزية المعدات الفنية بالمرافق العامة للتعامل مع المواقف الطارئة

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة : علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ، المهندس محمود  سيد مدير المصنع

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

