محافظ بني سويف يُتابع أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024/2025

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم ، سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2025/2024، التي بدأت " اليوم"وتُعقد على مدار 9 أيام،لتختتم يوم الاثنين 25 اغسطس الجاري،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة

حيث أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة إلى متابعتها سير امتحانات الدور الثاني منذ الصباح الباكر واطمأنت على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث أدى"اليوم " الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لكافة الشًعب .

وأكدت وكيل الوزارة على تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثاني فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات،منوهة عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سيرالامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات.

حيث وجهت وكيل التعليم رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكدة على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق بكل دقة ،فضلاً عن التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة ، مؤكدة على التصدى لأي محاولات غش ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان.

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات بالمديرية بحضور الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وسيد الجبالي مدير التعليم الثانوي وعادل حمودة مدير إدارة الاحصاء وممثل وزارة الداخلية ومسئول التطوير التكنولوجي.