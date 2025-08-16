العثور على جثة سيدة متحللة داخل منزلها بحي الجزيرة في بني سويف

عثر أهالي حي الجزيرة بمحافظة بني سويف، على جثة سيدة متحللة كانت قد فارقت الحياة منذ أكثر 10 أيام بداخل منزلها، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.



وتبين عثور أهالي شارع الجزارين بحى الجزيرة ببنى سويف، على جثة سيدة تدعى « نعمة ع» 56 عام،موظفه بمديرية الصحة، وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وفقاً لتوجيهات النيابة العامة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمشرحة لحين الإنتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.