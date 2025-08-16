قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
الصحة تكشف عن حقيقة القبض علي شبكة تجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا.. ماذا قالت؟
محافظات

بدء إنتاج الدورة الجديدة من بيض المائدة بالمشروعات المركزية في بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور مسؤولى المشروع   ومديري التنمية الاقتصادية والأزمات بالديوان العام يأتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة ،وتابع سير العمل بالمحطة، والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، بجانب تفقد عنبر الإنتاج بعد نقل 20 ألف طائر من عنبر الاستقبال، ومتابعة بدء إنتاج الدورة الجديدة لإنتاج البيض
 


كما تفقد السكرتير العام المساعد ،سير العمل بمصنع العلف ،للاطمئنان على توافر الرصيد الكافى من مخزون الأعلاف ،وتجول داخل، متفقدا مكونات وأقسام المصنع ،والتي تشتمل على: مخزن الحجر الجيري ،ووحدة التصنيع القديمة ومخازن الذرة والصويا والمركزات ووحدة التصنيع الجديدة

