بدء إنتاج الدورة الجديدة من بيض المائدة بالمشروعات المركزية في بني سويف

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور مسؤولى المشروع ومديري التنمية الاقتصادية والأزمات بالديوان العام يأتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.



حيث تفقد السكرتير العام المساعد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة ،وتابع سير العمل بالمحطة، والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، بجانب تفقد عنبر الإنتاج بعد نقل 20 ألف طائر من عنبر الاستقبال، ومتابعة بدء إنتاج الدورة الجديدة لإنتاج البيض





كما تفقد السكرتير العام المساعد ،سير العمل بمصنع العلف ،للاطمئنان على توافر الرصيد الكافى من مخزون الأعلاف ،وتجول داخل، متفقدا مكونات وأقسام المصنع ،والتي تشتمل على: مخزن الحجر الجيري ،ووحدة التصنيع القديمة ومخازن الذرة والصويا والمركزات ووحدة التصنيع الجديدة