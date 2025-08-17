انطلاق مبادرة "كن مستعدا".. رئيس جامعة بني سويف يثمن جهود تنمية مهارات الطلاب

شهد الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة “كُن مستعدًا”، إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وهدفها إتاحة الفرصة للتدريب والتأهيل بمهارات المستقبل التي يحتاجها سوق العمل تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالمركز الجامعي للتطوير المهني.

كما حضر انطلاق الفعاليات الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب ومحمد سليم أمين عام الجامعة ، والدكتور عماد الدين محمد كامل مدير المركز.

وخلال كلمته أشاد رئيس الجامعة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتنمية مهارات الطلاب من خلال عدد من المبادرات الرئاسية المهمة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس رؤية استراتيجية لبناء جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "كن مستعد"، تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

من جانبه أشار الدكتور حمادة محمد الي أن المبادرة تستهدف تدريب الطلاب على عدد من المهارات أبرزها مهارات الاستعداد المهني، المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مهارات الابتكار المؤسسي، مهارات ريادة الأعمال وتهدف إلى تمكين مليون شاب وفتاه في غضون ثلاثة أعوام، عبر تدريب متكامل يهدف إلى بناء القدرات في مجال الابتكار.

جدير بالذكر أن المبادرة تقوم بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، الإيسيسكو، معهد الابتكار العالمي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO).