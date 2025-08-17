وحدة السكان بالديوان العام لبني سويف تلتقى نائب رئيس الجامعة التكنولوجية لبحث إجراءات إنشاء وحدة للسكان داخل الجامعة

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،وإشراف السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف _ رئيس لجنة التنمية البشرية والمشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة _،تواصل وحدة السكان ،جهودها الميدانية في مجال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية ، ضمن خطة المحافظة لتفعيل وحدات السكان وزيادة جهود المبذولة في ملف السكان

وفي هذا السياق، قامت وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة ، بزيارة لمقر الجامعة التكنولوجية ، لبحث آليات التعاون المشترك في القضايا السكانية والتنموية، في ضوء توجهات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان

وخلال اللقاء _ الذي حضره الدكتور محمد علي مراد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،محمد البحيري، مدير وحدة السكان المركزية، ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، ومحمد محمود، مسئول الشراكات بالوحدة _ تم الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيقية للسكان داخل الجامعة، لتكون منصة داعمة للمبادرات والأنشطة التي تسهم في تنمية وعي المجتمع الجامعي والمحلي، وتدعم التنمية المستدامة

وقد أكد نائب رئيس الجامعة ، أن هذه الخطوة تعكس حرص الجامعة على المساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات السكانية، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح وفاعلية أنشطة الوحدة الجديدة، مضيفًا أن الجامعة ستعمل على دمج البعد السكاني في الأنشطة الطلابية، بما يعزز من وعي الشباب الجامعي بأهمية المشاركة المجتمعية ودورهم في تحقيق التنمية الشاملة.

فيما أضاف مدير وحدة السكان إن اللجنة المزمع إنشاؤها بالجامعة من المقرر أن تضم في تشكيلها "بجانب منسق عام "منسقين للإعلام والتوعية والتخطيط والمتابعة ، بعد تفعيلها داخل الجامعة، وذلك بهدف متابعة تنفيذ الأهداف الوطنية للسكان، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات ورصد المشكلات المجتمعية، مع رفع الوعي لتغيير السلوكيات السلبية التي تعيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات.