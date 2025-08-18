أخبار بني سويف.. المحافظ يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق ويصرح إزالة 447 تعديا

محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق والسلاسل التجارية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، وذلك خلال تفقده اليوم لعدد من الأسواق والمعارض، وفروع السلاسل التجارية والهايبرات بمدينة بني سويف.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، لتخفف الأعبا ء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازان في الأسواق داخل المحافظة.

وتضمنت الجولة أسواق محي الدين وميدان حارث ، حيث تجول المحافظ داخل الأسواق وتابع انتظام حركة البيع والشراء وتوافر السلع التموينية الأساسية، والخضار والفاكهة واللحوم، التي يتم طرحها وبيعها بأسعار محفضة ضمن مبادرة سوق اليوم الوحد ، التي تحرص المحافظة على استدامتها وتفعيلها بتعميمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بهدف تقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد ، مما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها وتحقيق التوازن وضبط أسعار السلع الأساسية.

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها حيث تم تقديم 930 ألف و558 خدمة طبية للمواطنين على مستوى المحافظة خلال شهر واحد فقط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

أوضح الدكتور هانى جميعة، أن إجمالي الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية والتى بلغ 131 ألف و268 خدمة طبية، والتى شملت الكشف عن الأمراض المزمنة، والكشف الطبي عن الاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن ضعف السمع، إضافة إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال 121 فريقًا بالوحدات الصحية و35 فريقًا متحركًا لتغطية القرى والمناطق النائية.



محافظ بني سويف: إزالة 447 تعديا ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة 27

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير، إدارة الأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بدء المرحلة الأولى في 9 أغسطس وحتى 16 من نفس الشهر "وصل إلى 447 حالة (212حالة أملاك دولة + 235زراعة)،