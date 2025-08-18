قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق ويصرح إزالة 447 تعديا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق والسلاسل التجارية
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، وذلك خلال تفقده اليوم لعدد من الأسواق والمعارض، وفروع السلاسل التجارية والهايبرات بمدينة بني سويف.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، لتخفف الأعبا ء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازان في الأسواق داخل المحافظة.

وتضمنت الجولة  أسواق محي الدين وميدان حارث ، حيث تجول المحافظ داخل الأسواق وتابع انتظام حركة البيع والشراء وتوافر السلع التموينية الأساسية، والخضار والفاكهة واللحوم، التي يتم طرحها وبيعها بأسعار محفضة ضمن مبادرة سوق اليوم الوحد ، التي تحرص المحافظة على استدامتها وتفعيلها بتعميمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بهدف تقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد ، مما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها وتحقيق التوازن وضبط أسعار السلع الأساسية.

صحة بني سويف: تقديم أكثر من 930 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال شهر

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها حيث تم تقديم 930 ألف و558 خدمة طبية للمواطنين على مستوى المحافظة خلال شهر واحد فقط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

أوضح الدكتور هانى جميعة، أن إجمالي الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية والتى بلغ 131 ألف و268 خدمة طبية، والتى شملت الكشف عن الأمراض المزمنة، والكشف الطبي عن الاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن ضعف السمع، إضافة إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال 121 فريقًا بالوحدات الصحية و35 فريقًا متحركًا لتغطية القرى والمناطق النائية.
 

محافظ بني سويف: إزالة 447 تعديا ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة 27
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف 

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير، إدارة الأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بدء المرحلة الأولى في 9 أغسطس وحتى 16 من نفس الشهر "وصل إلى 447 حالة (212حالة أملاك دولة + 235زراعة)، 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

