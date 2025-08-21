معهد بحوث القطن: نلبي احتياج المزارع والمستثمر في أبحاثنا الجديدة

أكد الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية على ضرورة تلبية رغبات المزارع والمستثمر من الإنتاج العالي في زراعة القطن، كما يلبي رغبات صناعة الحليج وخاصة تصافي الحليج أو معدل الحليج، كما يلبي رغبات صناعة الغزل والنسيج من طول وناعمة ونضج بصفات معينة.

كما أوضح «بدر» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي ضرورة أن تراعي تلك المحاصيل التي يتم استحداثها تلبية احتياجات الزيوت وجودتها، ولابد أن تتجمع تلك الصفات والمواصفات في صنف يستطيع أن ينتج في المنطقة.

إنتاجية عالية

ولفت إلى أن معهد بحوث القطن نجح في إنتاج أصناف تستطيع أن تعطي إنتاجية عالية، وفي الوقت ذاته جودة عالية، وكان هناك ارتباط بين الجودة والإنتاج، واليوم أصبح هناك العديد من الأصناف التي تحتوي على الجودة والإنتاج في الوقت ذاته.