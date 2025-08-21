قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
وسط ترقب في الأسواق .. سعر الذهب الآن في مصر
التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاولون العرب وحرس الحدود في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معهد بحوث القطن: نلبي احتياج المزارع والمستثمر في أبحاثنا الجديدة

القطن
القطن
محمد البدوي

أكد الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية على ضرورة تلبية رغبات المزارع والمستثمر من الإنتاج العالي في زراعة القطن، كما يلبي رغبات صناعة الحليج وخاصة تصافي الحليج أو معدل الحليج، كما يلبي رغبات صناعة الغزل والنسيج من طول وناعمة ونضج بصفات معينة.

كما أوضح «بدر» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي ضرورة أن تراعي تلك المحاصيل التي يتم استحداثها تلبية احتياجات الزيوت وجودتها، ولابد أن تتجمع تلك الصفات والمواصفات في صنف يستطيع أن ينتج في المنطقة.

إنتاجية عالية

ولفت إلى أن معهد بحوث القطن نجح في إنتاج أصناف تستطيع أن تعطي إنتاجية عالية، وفي الوقت ذاته جودة عالية، وكان هناك ارتباط بين الجودة والإنتاج، واليوم أصبح هناك العديد من الأصناف التي تحتوي على الجودة والإنتاج في الوقت ذاته.

القطن بحوث القطن معهد بحوث القطن البحوث الزراعية زراعة القطن ماجدة المهدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

القطن

معهد بحوث القطن: نلبي احتياج المزارع والمستثمر في أبحاثنا الجديدة

القطن

معهد بحوث القطن: نتوسع من أجل زيادة الصادرات.. ولدينا خطة متكاملة

الدكتور سامي بدر

معهد بحوث القطن يكشف تفاصيل زراعته لأول مرة في سيناء

بالصور

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد