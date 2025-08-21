معهد بحوث القطن يكشف تفاصيل زراعته لأول مرة في سيناء

قال الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية إن معهد بحوث القطن يتضمن 10 أقسام مختلفة، وكل قسم له دور فيما يتحقق من إنجازات.

وأوضح «بدر» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن القيادة السياسية مهتمة بعمليات استصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها بأضعاف مضاعفة، لافتا إلى أن التوسع الأفقي لابد أن يكون له إجابة على المحاصيل.

ولفت إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات والبحوث من أجل معرفة ما إذا كان يمكن زراعة القطن في سيناء أم لأ، فضل عن دراسة الأصناف المناسبة لتلك المنطقة بالتحديد.

تصدير القطن الخام

وأكد على أن هناك تطويرات مستمرة للمحالج ومصانع الغزل والنسيج، حتى يتم الاستغناء عن تصدير القطن الخام والاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري، وذلك عن طريق التصدير في صورة منتج نهائي.