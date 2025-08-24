قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
برلمان

الجبلي يدعو الحكومة للاستفادة من توصيات مجلس الشيوخ في النهوض بمحصول القطن

عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ
عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية جهود الدولة نحو النهوض بمحصول القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن تلك الجهود تمثل خطوات هامة للحفاظ علي ذلك المحصول باعتباره مورد اقتصادي هام.


وثمن الجبلي في تصريحات له اليوم، الإعلان عن بدء صرف  كامل المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وذلك بعد التنسيق والتعاون الجيد بين الحكومة ومجلس النواب وخاصة لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة التى تبنت المشكلة وعقدت عدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين حتى تم الانتهاء من حلها.


وقال المهندس عبد السلام الجبلي، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، سبق و ناقشت خلال دور الانعقاد الماضى دراسة هامة حول النهوض بمحصول القطن و كانت من أهم الملفات لدى اللجنة، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، حيث كنا نزرع نحو 2 مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة ويوفر فرص العمل.

وتابع الجبلي، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنبه لذلك الملف الهام، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهى البدء بنقطة التسويق قبل الزراعة، نظرا لأن الفلاح كان يسأل نفسه "هزرع القطن ليه وهوديه فين"، مضيفا، الآن يتم تطوير قلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بناء علي توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط، وقد نظمت لجنة الزراعة زيارة ميدانية لتفقد ذلك التطوير الكبير على الطبيعة، وبالغعل لم نرى له مثيل في العالم، حيث يقام على مساحة 62 ألف متر، وهو ما يعد خطوة هامة وانطلاقة جديدة للقطن المصرى وصناعته.

وأشار الجبلي إلي أهمية تلك الخطوات، في تطوير زراعة القطن والصناعات القائمة علي ذلك المحصول، موضحا أن النجاح يبدأ من التسويق  قبل الزراعة، ثم تشجيع المزارع علي زراعته في ظل وجود عائد مناسب.
واستعرض الجبلي أهمية ذلك المحصول باعتباره من المحاصيل التى توفر  فرص عمل كونه كثيف العمالة، كما تقوم عليه صناعات مختلفة مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس وغيرها، بالإضافة إلي قدرته علي المنافسة العالمية وزيادة حجم التصدير.

وأشار إلي أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، والتى ناقشتها اللجنة والمجلس في عدة جلسات انتهت إلي عدد من التوصيات الهامة التى يمكنها المساعدة في خطوات النهوض بمحصول القطن وتطوير الصناعات المعتمدة عليه.

ودعا الجبلي إلي تشجيع المزارعين الاستمرار في زراعة القطن من خلال الإعلان عن أسعار التعاقدات مبكرا والالتزام بالتوريد وسداد المستحقات، مع توفير خدمات الإرشاد الزراعى.

