قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكام عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم
صور تجمعها مع المشاهير.. شنطة البلوجر نرمين طاهر حرز في مباحث الآداب
لقطات من مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد.. صور
إصابة 25 شخصا باختناق في حريق مستشفى جامعة قناة السويس
الدعم الغربي يتواصل.. دفاعات جوية وعقوبات جديدة لمواجهة التصعيد الروسي.. تفاصيل
أنا معملتش حاجة ومبشربش.. انهيار البلوجر نرمين طارق في تخشيبة الآداب
شعبة الخضروات تكشف سر تراجع الأسعار في الأسواق
مادة البرمجة أبرزها|ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا العام المقبل؟
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين
مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة: شيكابالا عنده حق.. ولاعبون بالزمالك مازالوا يدخنون الشيشة
البث الإسرائيلية: مخاوف داخل الائتلاف الوزاري من انضمام جانتس للحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شباب الطائرة يتأهلون إلى الدور الثاني بعد الفوز على تركيا في بطولة العالم بالصين

شباب كرة الطائرة
شباب كرة الطائرة
عبدالله هشام

نجح منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا في تحقيق فوز مهم على نظيره التركي بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (26-24، 22-25، 14-25، 25-17، 18-16)، ليواصل شباب الفراعنة تألقهم في مشوار البطولة.

وقدم لاعبو المنتخب المصري للطائرة أداءً قويًا أمام المنتخب التركي، ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وكان "شباب الفراعنة" قد استهلوا مشوارهم بفوز مستحق على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام المنتخب الأمريكي بالنتيجة نفسها (3-2).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 لمواصلة المنافسة على اللقب، بينما تلعب المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس على تحديد المراكز من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين.

مباريات مصر المتبقية في الدور الأول:

مصر × الصين: 26 أغسطس – الساعة 12 ظهرًا.


ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، فيما يقود الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤول التأهيل والإصابات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:
حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

ويأمل شباب الفراعنة في مواصلة العروض القوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات البطولة.

منتخب مصر منتخب مصر للشباب منتخب للشباب للكرة الطائرة منتخب مصر للطائرة بطولة العالم لكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

بالصور

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

زي المحلات.. طريقة عمل خلطة الحواوشي

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد