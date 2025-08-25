شباب الطائرة يتأهلون إلى الدور الثاني بعد الفوز على تركيا في بطولة العالم بالصين

نجح منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا في تحقيق فوز مهم على نظيره التركي بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (26-24، 22-25، 14-25، 25-17، 18-16)، ليواصل شباب الفراعنة تألقهم في مشوار البطولة.

وقدم لاعبو المنتخب المصري للطائرة أداءً قويًا أمام المنتخب التركي، ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وكان "شباب الفراعنة" قد استهلوا مشوارهم بفوز مستحق على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام المنتخب الأمريكي بالنتيجة نفسها (3-2).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 لمواصلة المنافسة على اللقب، بينما تلعب المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس على تحديد المراكز من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين.

مباريات مصر المتبقية في الدور الأول:

مصر × الصين: 26 أغسطس – الساعة 12 ظهرًا.



ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، فيما يقود الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤول التأهيل والإصابات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

ويأمل شباب الفراعنة في مواصلة العروض القوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات البطولة.