منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل

كشفت تقارير صحفية أن منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقًا لموقع "sportbible" الإنجليزي، فإن منتخب إسبانيا يعتزم مقاطعة كأس العالم 2026 حال تأهل منتخب الكيان الصهيوني إلى المونديال.

وأضاف أن باتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الذي يحكم البلاد، أن الحكومة الإسبانية قد تصوت لصالح مقاطعة كأس العالم المقبلة إذا تأهلت إسرائيل وتم السماح لها بالمشاركة في البطولة، على الرغم من حملات الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأجاب لوبيز على سؤال حول احتمالية مقاطعة منتخب إسبانيا للمونديال قائلاً: "سنقيّم الوضع فى الوقت المناسب، حال عدم اتخاذ أية إجراءات ضد منتخب إسرائيل".

واختتم أن التوجه في إسبانيا هو مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، وتطالب فى المقام الأول باستبعاد الكيان الصهيوني، مثلما حدث ضد روسيا بعد حرب أوكرانيا فى فبراير 2022.