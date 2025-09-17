بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة.. رانيا هاشم تكشف عن كواليس العمل داخلها

بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة، أقدم الهيئات القضائية في مصر والشرق الأوسط، يقدم برنامج “البعد الرابع” مع الإعلامية رانيا هاشم حلقة استثنائية وخاصة من داخل أروقة هذا الكيان العريق.

تتضمن الحلقة جولة حصرية لرصد كواليس العمل داخل الهيئة، وكيفية إدارة الملفات الكبرى التي تمس حقوق الدولة وأموالها، مع تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به رجال قضايا الدولة في تحقيق العدالة الناجزة وحماية المصالح الوطنية.

وتشهد الحلقة حوارًا خاصًا مع المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب عدد من القضاة والمستشارين بالهيئة، حيث يتحدثون عن تاريخها الممتد عبر قرن ونصف، وأهم إنجازاتها، ورؤيتها المستقبلية.

هذا اللقاء يبرز أن العدالة ليست مجرد أحكام، بل منظومة متكاملة يقف خلفها رجال أوفياء حملوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن الحق وصون المال العام على مدار 150 عامًا.