خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا

وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى النائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن، قائلا: "سيادة النائب.. سيبك الحزب أنشئ إزاي، لكن اللحظة اللي أنت مسكت فيها واشتغلت على الأرض بشكل نشهد به جميعا، والآن، ظهرت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وفي الدورة السابقة كان الحزب أغلبية وأنا لا أحب حزب مستقبل وطن، ولكن النائب أحمد عبد الجواد بذل جهدا كبيرا، ولكنني أسأله، لو لم تحصل على الأغلبية في انتخابات مجلس النواب المقبلة؛ هل سيكون هذا نجاحا أو فشلا؟".

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "أنت حصلت على تقدير امتياز، وبالتالي، يجب أن تحافظ عليه، ويمكن أن تقول المصلحة العليا.. لكنني لا أقر بهذا الكلام، وسؤالي واضح.. النجاح لمستقبل وطن يعني أن تبقى أغلبية، والفشل هو أن تتنازل عن الأغلبية".



الاستقالة الحزبية

وأوضح أبو بكر: "هذا الرجل يستحق أن يكون عضو مجلس النواب، تعب وقام بعمل رائع في الحزب، لكن لم يحصل على الأغلبية فإن هذا يعد فشلا، ولو كنت مكانه ولم أحصل على الأغلبية، فإنني سأستقيل من منصبي.. أقول له قدم استقالتك إن لم تحصل على الأغلبية، كما يفعل كبار السياسيين، وسيسجل في تاريخك أنك استطعت أن تحصل على حب الناس وتؤسس لقواعد شعبية كبيرة وتعمل على الأرض، ولكنك لم تنجح- في حال عدم الحصول على الأغلبية-، وهنا تجب الاستقالة الحزبية وستكون شرفا، بحيث تستقيل وأنت في قمة عملك، وهذه نصيحة من محب".

وأردف: "أحمد عبد الجواد يمكنه أن يحصل على الأغلبية لمستقبل وطن، ولكن أن يبدو أن في الأمور أمور، وأن الإطار العام يمنع الجميع عن الحديث عن بعض التفاصيل".



الانتخابات البرلمانية 2025

وواصل خالد أبو بكر، حديثه: "أخيرًا، لكل أجهزة الدولة اللي بتسمعني، برلمان مصر حاجة مختلفة، برلمان مصر لازم نشوف فيه كل الأطياف، برلمان مصر لازم ما يبقاش فيه 5 معارضة ولا 10 معارضة من 600، لازم على الأقل يبقى فيه 70 معارض حقيقي، وأتمنى أن تخرج الانتخابات البرلمانية بشكل يليق بمصر، وأتمنى أن نرى على الأرض وفي مواقع حقيقية نوابا حقيقيين يمثلون الناس".