رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء بالبحيرة ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات
تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور
عقب قرار الفيدرالي.. تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
جمال شعبان: القسطرة التداخلية أهم إنجاز بشري في عمليات القلب
خبير عسكري عن العدوان الإسرائيلي على قطر: الرصد وحده ليس كافيا
وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا
الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا
زيزو يوافق على طلب اتحاد الكرة بالاستماع لأقواله في شكوى الزمالك
بلاش تكتم العطسة لهذا السبب.. تحذير عاجل من جمال شعبان
خطوة دبلوماسية كبيرة.. التايمز: بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية نهاية هذا الأسبوع
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بتهمة قتل شخص في الخانكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
محمد البدوي

وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى النائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن، قائلا: "سيادة النائب..  سيبك الحزب أنشئ إزاي، لكن اللحظة اللي أنت مسكت فيها واشتغلت على الأرض بشكل نشهد به جميعا، والآن، ظهرت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وفي الدورة السابقة كان الحزب أغلبية وأنا لا أحب حزب مستقبل وطن، ولكن النائب أحمد عبد الجواد بذل جهدا كبيرا، ولكنني أسأله، لو لم تحصل على الأغلبية في انتخابات مجلس النواب المقبلة؛ هل سيكون هذا نجاحا أو فشلا؟".

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "أنت حصلت على تقدير امتياز، وبالتالي، يجب أن تحافظ عليه، ويمكن أن تقول المصلحة العليا.. لكنني لا أقر بهذا الكلام، وسؤالي واضح.. النجاح لمستقبل وطن يعني أن تبقى أغلبية، والفشل هو أن تتنازل عن الأغلبية".
 

الاستقالة الحزبية

وأوضح أبو بكر: "هذا الرجل يستحق أن يكون عضو مجلس النواب، تعب وقام بعمل رائع في الحزب، لكن لم يحصل على الأغلبية فإن هذا يعد فشلا، ولو كنت مكانه ولم أحصل على الأغلبية، فإنني سأستقيل من منصبي.. أقول له قدم استقالتك إن لم تحصل على الأغلبية، كما يفعل كبار السياسيين، وسيسجل في تاريخك أنك استطعت أن تحصل على حب الناس وتؤسس لقواعد شعبية كبيرة وتعمل على الأرض، ولكنك لم تنجح- في حال عدم الحصول على الأغلبية-، وهنا تجب الاستقالة الحزبية وستكون شرفا، بحيث تستقيل وأنت في قمة عملك، وهذه نصيحة من محب".

وأردف: "أحمد عبد الجواد يمكنه أن يحصل على الأغلبية لمستقبل وطن، ولكن أن يبدو أن في الأمور أمور، وأن الإطار العام يمنع الجميع عن الحديث عن بعض التفاصيل".
 

الانتخابات البرلمانية 2025

وواصل خالد أبو بكر، حديثه: "أخيرًا، لكل أجهزة الدولة اللي بتسمعني، برلمان مصر حاجة مختلفة، برلمان مصر لازم نشوف فيه كل الأطياف، برلمان مصر لازم ما يبقاش فيه 5 معارضة ولا 10 معارضة من 600، لازم على الأقل يبقى فيه 70 معارض حقيقي، وأتمنى أن تخرج الانتخابات البرلمانية بشكل يليق بمصر، وأتمنى أن نرى على الأرض وفي مواقع حقيقية نوابا حقيقيين يمثلون الناس". 

الإعلامي خالد أبو بكر خالد أبو بكر أحمد عبد الجواد النائب أحمد عبد الجواد مستقبل وطن

