قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عودته لطاولة المفاوضات .. من هو ابراهيم دياباتى المرشح للانتقال الى الأهلي

ابراهيم دياباتى
ابراهيم دياباتى

عاد اسم الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم نادي جايس جوتنبرج السويدي، ليتصدر طاولة المفاوضات داخل أروقة النادي الأهلي، في ظل سعي القلعة الحمراء لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن حلول هجومية أكثر قوة وحسمًا في المراحل الحاسمة من الموسم.

مفاوضات قديمة تتجدد

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع دياباتي خلال الفترة الماضية، قبل أن تتعثر بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي السويدي، الذي اشترط الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على الاستغناء عن المهاجم الإيفواري. ومع ذلك، عادت المفاوضات من جديد في ظل قناعة فنية متزايدة بإمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق.

إجماع داخل لجنة الإسكاوتنج

يحظى دياباتي بقبول واسع داخل لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي، التي ترى فيه أحد الحلول المثالية لمعالجة مشاكل الهجوم، خاصة فيما يتعلق بالقوة البدنية والسرعة والقدرة على الضغط، وهي مواصفات طالب بها الجهاز الفني لدعم المنظومة الهجومية.

أرقام لافتة وموسم استثنائي

ويعيش دياباتي، البالغ من العمر 26 عامًا (مواليد 17 نوفمبر 1999)، موسمًا مميزًا مع فريقه السويدي، حيث شارك في 27 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 4 أهداف، ليصبح أحد أبرز مهاجمي الدوري السويدي هذا الموسم.

ويحتل المهاجم الإيفواري المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السويدي، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة، ما يعكس تطوره اللافت وقدرته على الحسم أمام المرمى.

قيمة تسويقية وعقد طويل

تُقدّر القيمة التسويقية لإبراهيم دياباتي بنحو 1.2 مليون يورو، علمًا بأنه انتقل إلى جايس جوتنبرج في يناير الماضي، ويرتبط بعقد يمتد حتى عام 2028، وهو ما يمنح النادي السويدي موقفًا تفاوضيًا قويًا.

مواصفات فنية تلائم الأهلي

ما جذب الأهلي إلى دياباتي تحديدًا هو تنوعه الفني، حيث يجيد اللعب بالقدم اليمنى، ويتمتع بقوة بدنية واضحة وسرعة عالية، إضافة إلى تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وهو ما يتماشى مع أسلوب لعب الأهلي القائم على الضغط والاختراق السريع.

مسيرة أوروبية غنية

يمتلك دياباتي سيرة ذاتية قوية رغم عدم تمثيله منتخب كوت ديفوار الأول حتى الآن. بدأت مسيرته في أكاديمية أسيك ميموزا الإيفوارية الشهيرة، قبل أن يشق طريقه في أوروبا عبر إسبانيا، حيث لعب لأندية ريال مايوركا، ورديف أتلتيكو مدريد، وأكاديمية إشبيلية، ثم انتقل إلى السويد، ومر بتجارب مع فاستيراس، وصولًا إلى فريقه الحالي جايس جوتنبرج.

أرقام من مسيرته

جايس جوتنبرج: 31 مباراة – 17 هدفًا – 5 تمريرات حاسمة

فاستيراس السويدي: 41 مباراة – 7 أهداف – 1 أسيست

رديف ريال مايوركا: 32 مباراة – 4 أهداف

ريال مايوركا (الفريق الأول): مباراتان

أكاديمية إشبيلية: 22 مباراة – 4 أهداف – 4 أسيست

أكاديمية أتلتيكو مدريد: 8 مباريات

ويبقى السؤال الذى يحتاج الجميع الى الاجابة عليه : هل تنجح إدارة الأهلي في حسم الصفقة هذه المرة، أم تقف المطالب المالية عائقًا جديدًا أمام انضمام دياباتي إلى القلعة الحمراء؟

إبراهيم دياباتي الإيفواري إبراهيم دياباتي نادي جايس جوتنبرج السويدي الأهلي النادي الأهلي دياباتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

مارثون فتيات قنا

أخبار قنا.. انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعما لقضايا المرأة.. حملات مكثفة بالمواقف للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة

سكرتير عام بني سويف

سكرتير عام بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. المحافظ يتفقد معرض الأسر المنتجة في ببا.. و4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد