بعد عودته لطاولة المفاوضات .. من هو ابراهيم دياباتى المرشح للانتقال الى الأهلي

عاد اسم الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم نادي جايس جوتنبرج السويدي، ليتصدر طاولة المفاوضات داخل أروقة النادي الأهلي، في ظل سعي القلعة الحمراء لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن حلول هجومية أكثر قوة وحسمًا في المراحل الحاسمة من الموسم.

مفاوضات قديمة تتجدد

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع دياباتي خلال الفترة الماضية، قبل أن تتعثر بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي السويدي، الذي اشترط الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على الاستغناء عن المهاجم الإيفواري. ومع ذلك، عادت المفاوضات من جديد في ظل قناعة فنية متزايدة بإمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق.

إجماع داخل لجنة الإسكاوتنج

يحظى دياباتي بقبول واسع داخل لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي، التي ترى فيه أحد الحلول المثالية لمعالجة مشاكل الهجوم، خاصة فيما يتعلق بالقوة البدنية والسرعة والقدرة على الضغط، وهي مواصفات طالب بها الجهاز الفني لدعم المنظومة الهجومية.

أرقام لافتة وموسم استثنائي

ويعيش دياباتي، البالغ من العمر 26 عامًا (مواليد 17 نوفمبر 1999)، موسمًا مميزًا مع فريقه السويدي، حيث شارك في 27 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 4 أهداف، ليصبح أحد أبرز مهاجمي الدوري السويدي هذا الموسم.

ويحتل المهاجم الإيفواري المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السويدي، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة، ما يعكس تطوره اللافت وقدرته على الحسم أمام المرمى.

قيمة تسويقية وعقد طويل

تُقدّر القيمة التسويقية لإبراهيم دياباتي بنحو 1.2 مليون يورو، علمًا بأنه انتقل إلى جايس جوتنبرج في يناير الماضي، ويرتبط بعقد يمتد حتى عام 2028، وهو ما يمنح النادي السويدي موقفًا تفاوضيًا قويًا.

مواصفات فنية تلائم الأهلي

ما جذب الأهلي إلى دياباتي تحديدًا هو تنوعه الفني، حيث يجيد اللعب بالقدم اليمنى، ويتمتع بقوة بدنية واضحة وسرعة عالية، إضافة إلى تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وهو ما يتماشى مع أسلوب لعب الأهلي القائم على الضغط والاختراق السريع.

مسيرة أوروبية غنية

يمتلك دياباتي سيرة ذاتية قوية رغم عدم تمثيله منتخب كوت ديفوار الأول حتى الآن. بدأت مسيرته في أكاديمية أسيك ميموزا الإيفوارية الشهيرة، قبل أن يشق طريقه في أوروبا عبر إسبانيا، حيث لعب لأندية ريال مايوركا، ورديف أتلتيكو مدريد، وأكاديمية إشبيلية، ثم انتقل إلى السويد، ومر بتجارب مع فاستيراس، وصولًا إلى فريقه الحالي جايس جوتنبرج.

أرقام من مسيرته

جايس جوتنبرج: 31 مباراة – 17 هدفًا – 5 تمريرات حاسمة

فاستيراس السويدي: 41 مباراة – 7 أهداف – 1 أسيست

رديف ريال مايوركا: 32 مباراة – 4 أهداف

ريال مايوركا (الفريق الأول): مباراتان

أكاديمية إشبيلية: 22 مباراة – 4 أهداف – 4 أسيست

أكاديمية أتلتيكو مدريد: 8 مباريات

ويبقى السؤال الذى يحتاج الجميع الى الاجابة عليه : هل تنجح إدارة الأهلي في حسم الصفقة هذه المرة، أم تقف المطالب المالية عائقًا جديدًا أمام انضمام دياباتي إلى القلعة الحمراء؟