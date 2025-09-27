مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية

حذرت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ، من حجز الزيارات لمنزله عن طريق أحد الفنادق الشهيرة، أو شركات السياحة.

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ: “يا جماعة بحذركم من التعامل مع أي فندق أو أي شركة سياحية يوهموكم بأنهم بيحجزوا وينسقوا زيارات لمنزل حليم”.

وأضافت: “دول نصابين وبيكسبوا فلوس على حسابكم، ومش بيعملوا حاجة غير إنهم بيبعتوا لنا حجز عن طريق هذه الصفحة، وأي حد بيتم اكتشاف إنه بينظم زيارات بيتم عمل بلوك له، وإلغاء الزيارة.. الطريقة الوحيدة لحجز زيارة منزل حليم هي عن طريق هذه الصفحة فقط والزيارة مجانية تمامًا.. اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”.