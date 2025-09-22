نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص

كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب عن تفاصيل مخاطبة اليونسكو، لتسجيل منزل العندليب عبد الحليم حافظ عالميًا.

وقال محمد شبانة في تصريحات خاصة لصدي البلد: ورثه عمتي الحاجة زينب يتولوا هذا الامر، وهو من يسعون لاتمام ذلك، فنحن نريد حماية المنزل مدي الحياة، ولكن هناك شروط وخطوات يتم اتباعها حاليًا.

وتابع محمد شبانة : الاسرة اعادة فتح الزيارات للمنزل، نظرًا للرغبة الشديدة من قبل محبي العندليب في زيارة المنزل، ومن المقرر ان يكون من خلال التواصل لتحديد موعد مسبق،عبر الواتساب او الفيسبوك، خاصة ان هناك العديد من الشخصيات حول العالم سواء من العالم العربي او امريكا يرغبون في زيارة المنزل، وتسهيلًا علي هولاء خاصة وانهم خرتبطون بحجز موعد طيران،تم طرح فكرة الحجز المسبق.