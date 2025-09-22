راجح داود لمسابقة الأفلام الطويلة.. لجان تحكيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن لجان تحكيم مسابقات دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري.



يترأس الموسيقار الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الزوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي .

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار.



فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي .

وذكر السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن لجان تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان تتميز بالتنوع في التخصصات الفنية مشيرا إلي أنه لأول مرة يترأس موسيقار كبير لجنة تحكيم دولية في مهرجان سينمائي عربي وقال : غالبا قد يكون المؤلف الموسيقي عضوا بلجان التحكيم بينما في مهرجان الغردقة إيمانا منا بقيمة وقامة الدكتور راجح داود وأهمية الموسيقي التصويرية في إيصال رسالة الفيلم تواصلنا مع الموسيقار الكبير ليترأس اللجنة ووافق علي تولي المهمة ونعتز بذلك جدا .

بدوره لفت الكاتب قدري الحجار مدير المهرجان إلي أن لجان التحكيم بدأت فعليا منذ أيام مشاهدة الأفلام وتستكملها خلال المهرجان موضحا أن إدارة المهرجان حرصت علي أن تكون المشاركات العربية ممثلة في جميع لجان تحكيم المسابقات مشيرا إلي ان عدد أفلام مسابقة الأفلام الطويلة وصل إلي ٩ أفلام و أفلام مسابقة الأفلام القصيرة إلي 22 فيلما و أفلام مسابقة الطلبة الي ٢١ فيلم .