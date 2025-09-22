قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إيرادات السينما المصرية أمسl عمرو يوسف يتفوق على كرارة والسقا

أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها  أمس الاحد، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم درويش 

حقق فيلم درويش إيرادات وصلت إلى 452,527 جنيهًا مصريًا، ليتصدّر شباك التذاكر ليلة أمس.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.

فيلم  الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت الي 427,324 جنيه .

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

فيلم ضي

وحقق الفيلم ايرادات وصلت الي 348,880  جنية ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

فيلم  ماما وبابا 

فيما حقق الفيلم ايرادات وصلت الي 179,995جنية   . 

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي، تدور أحداث العمل في اطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهم العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، حيث ان تحدث مفاجأة غير متوقعه، حيث تنتقل ارواحهما في اجساد بعضهم البعض، مما يسفر عن العديد من المواقف الكوميديا.


فيلم  روكي الغلابة 

أما  فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد حقق في  شباك التذاكر في السينمات المصرية، إيرادات وصلت الي 157,268 جنية  .


فيلم  أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى 25,009 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. 

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر.

