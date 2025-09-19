عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية

طمأن الفنان عيد أبو الحمد الجمهور عليه بعد تعرضه لوعكة صحية في أول تعليق له بعد تحسن حالته الصحية.

وقال عيد أبو الحمد في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري: “الحمد لله أنا بخير حاليا ركبت جهاز في القلب عملت العملية مساء أمس واستغرقت العملية أربع ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت وكنت في مستشفى بس مكنش في الجهاز دا.. كلمت الدكتور أشرف زكي والحقيقة استجاب لي سريعا”.

وأضاف عيد أبو الحمد: “منير مكرم كان معي وذهبت إلى مستشفى أخرى و قمت بتركيب أمس جهاز في القلب والحمد لله بخير من المحتمل أن أخرج من المستشفى غداً وبإذن الله استكمل مسلسل بنج كلي وأنا مستمر على تعليمات الدكتور وشكرا لكم و شكرا لمحبتكم”.

واختتم أبو الحمد: “بشكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم وبشكر وزارة الصحة وبشكر الجمهور شكرا لمحبتكم”.

يذكر أن تألق عيد أبو الحمد في رمضان 2025 في مسلسل شهادة معاملة أطفال.



مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.



