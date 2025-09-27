قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاكر لما جتلي الجلطة.. عمرو أديب يحبس دموعه على الهواء لسبب مؤلم

عمرو أديب
عمرو أديب
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة وفاة عريس أسوان فجأة أثناء زفافه على عروسه أمام أنظار المدعوين، قائلًا إن الموت يأتي «بغتة».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج الحكاية، عبر فضائية ام بي سي مصر، : «الموت يأتي بغتة بين لحظة والثانية، أنت موجود أو غير موجود، اعمل لدنياك.. اعمل لآخرتك.. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا».

وشدد على أن «الموت الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا»، معقبًا: «في لحظة النفس اللي طالع ممكن ميرجعش، أنا بحاول أقول لك الحقيقة اللي كلنا عارفينها ونحاول نتجاهلها، الموت حصل لأعظم وأشرف الناس سيدنا محمد».

واسترجع لحظات إصابته بـ«جلطة»، مضيفًا: «أنا فاكر يوم ما جات لي الجلطة فجأة أنا غير موجود، الجلطة أخطر وأسوأ من النوم ولما ترجع تفتح تبدأ تراجع تاني.. يجب أن نتذكر ونتدبر».

عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل

فى كل يوم نسمع ونشاهد حكايات هنا وهناك عن قصص إنسانية تقشعر لها الأبدان .

وفى محافظة أسوان حدث مشهد مؤثر وصادم تمثل فى تحويل ليلة زفاف إلى مأتم كبير بمدينة كوم أمبو نتيجة سقوط العريس الشاب أشرف أبو حاكم مغشياً عليه فجأة وهو يرقص بالعصا ، لتكون هذه هى اللحظات الأخيرة لعريس اسوان الذي توفي بعرسه ، ويكون عريس الجنة ، ليفارق الحياة فى لحظات متأثراً بسكتة قلبية مفاجئة ليعم الحزن بين أسرته وأصدقائه وأهالى المنطقة الذين لم يصدقوا أن "ليلة العمر" يمكن أن تصبح "ليلة الفراق".

جاءت بداية هذه القصة المؤثرة عندما استعد العريس، البالغ من العمر نحو 28 سنة ، لدخول قاعة الفرح وسط الزغاريد والبهجة والأغانى الشعبية، غير أن القدر كان يخبئ ما لم يخطر ببال أحد ، فقد سقط الشاب وسط الأهل والأصدقاء والأحباب ، وسط ذهول الجميع الذين هرعوا لنقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى ، وأمرت النيابة بدفن جثمان المتوفى حيث تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية.

وعبر أهالي وجيران أشرف أبو حاكم عن بالغ حزنهم العميق، وصدمتهم بالمفاجأة، حيث اجمع الموجودون في العزاء على تمتع الفقيد بالخلق الحسن والسيرة الطيبة.

 وقال "أحمد اصولي" ابن عمته، إنه يحسبه عند الله عريس الجنة ، وأن وفاة أشرف كانت حادثة مفجعة للجميع، وأن العريس كان مثل أي عريس فرحان بيوم زفافه.

ولم يكن أشرف شابا عاديا بين أبناء بلدته، بل عرف بحسن خلقه وتدينه، إذ اعتاد حضور ليالى الذكر والإنشاد الدينى فى الساحة الإدريسية بمدينة دراو خلال الأسابيع الماضية، حيث كان قريبا من محبيه ومشاركا لهم فى المناسبات الدينية والاجتماعية.

هذه الصفات جعلت خبر رحيله صدمة كبيرة فى قلوب أصدقائه الذين أكدوا أنه كان نموذجا للشاب المحبوب والهادئ، .وقد شيعت الجنازة من منزله حيث شهدت حضورا مهيبا من أهالى كوم أمبو ودراو، حيث ارتفعت أصوات البكاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة ، وهذه القصة لم تقف عند حدود الأسرة فقط ، بل تركت أثرا عميقا فى نفوس أبناء أسوان ، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء مفتوح يحمل كلمات الرثاء والدعاء.

الإعلامي عمرو أديب عريس أسوان بغتة الحكاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

زيزو

طارق يحيى: لاجي يبتعد عن الأهلي.. وزيزو جاهز للقمة

محمد شحاتة

خالد الغندور: الجهاز الطبي يجهز محمد شحاتة لمباراة المحلة

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد