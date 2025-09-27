سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف تفاصيل خبر أثار خبر وفاة عريس أسوان ، خلال الاحتفال بزفافه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مما سبب حالة من الحزن والتعاطف مع أهله وزوجته.

كتب الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: " الجلطات.. رحم الله أشرف عريس أسوان اللي مات في بدلة الفرح وتحول فرحه إلي جنازة الموت، مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ."

وتابع: "ازاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات أو شخص في مرحلة عمرية متقدمة يتوقف قلبه فجأة وتجي له جلطة في شرايين القلب التاجية ويموت بالسكتة القلبية أو جلطة كبيرة شرايين المخ ويموت فجأة بالسكتة الدماغية.

وأضاف: يعني إيه جلطة المخ والسكتة الدماغية ويعني ايه السكتة القلبية .

وأضاف في منشوره: "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله.. فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل.