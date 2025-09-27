قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوجّه بنشر قوات فيدرالية في بورتلاند ويهدد باستخدام "القوة الكاملة"
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة
حماس: التصعيد المتواصل بغزة يمثل رسالةَ تحدٍّ يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة

عمرو أديب
عمرو أديب
يارا أمين

حرص الإعلامي عمرو أديب، على دعم الفريق الأبيض قبل مباراة القمة، مشيدًا بأداء لاعبي الزمالك.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي بموقع إكس (تويتر سابقًا): “إلى لاعبي نادي الزمالك القوى :انتم الاكثر موهبه ، انتم الاكثر قوه ، انتم المتقدمون الاوائل ، تعرفون طريق المرمى الأهلاوي وسط دفاعه المتراجع ، تعرفون انكم الافضل ، كل هذا يستطيع ان يقف امام الحظ امام الخطف امام العوامل الاخرى التاريخيه . بعون الله الماتش بتاعنا لا تفكر فى الماضى انظر للمستقبل القريب العظيم، الطريق للدرع مفتوح يوم الاثنين انتهز الفرصه قبل ان يغلق للابد”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات ، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 2 وخسر واحدة، في المقابل يحتل الأهلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 12 نقطة ، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها وخسر واحدة.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا 130 مرة تاريخيًا، ويمتلك الأهلي التفوق في سجل المواجهات المباشرة بعد أن حقق الفوز في 59 مباراة مقابل 30 لقاء للزمالك، بينما حسم التعادل 41 مناسبة.

 

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، يواجه النادي الأهلي غيابات عديدة قبل مباراة الزمالك، حيث أكدت مصادر داخل النادي أن 6 لاعبين لن يتمكنوا من المشاركة. 

من بين هؤلاء اللاعبين، يبرز كل من محمد شكري وكريم فؤاد وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو، الذين يعانون من الإصابات. 

بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الأهلي خدمات محمد عبدالله وأحمد عابدين اللذين يتواجدان حالياً مع منتخب الشباب للمشاركة في كأس العالم بتشيلي.

ورغم ذلك، تبقى هناك حالة من الغموض حول موقف الثنائي المغربي أشرف داري ومحمد مجدي أفشة، حيث من المقرر أن يشارك اللاعبان في تدريبات الفريق، لكن سيتم تحديد مصيرهما النهائي بعد تقييم حالتهما الصحية.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

أما بالنسبة للزمالك، فإن الفريق يعاني أيضاً من غيابات في صفوفه. يفتقر الفريق لخدمات الثلاثي محمد شحاتة بسبب الإصابة، وبرون أوشينج وسيف الدين الجزيري اللذين خرجا من حسابات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لأسباب فنية. 

كما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمود جهاد، الذي لم يصل بعد إلى الجاهزية اللازمة للاشتراك في اللقاء.

عمرو أديب مباراة القمة الزمالك إكس الأهلى

