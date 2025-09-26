باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم

قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، طارق البشبيشي، إن ظهور المرأة في تنظيم الإخوان لم يكن ظاهرًا حتى في عهد مؤسسه حسن البنا، وأن معظم رموز الجماعة ومرشديها، لم تكن الأُسَر التابعين لها منتمية للتنظيم.

زوجات وأبناء القيادات

وأشار البشبيشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن زوجات وأبناء القيادات مثل حسن الهضيبي وجمال البنا لم يكونوا منضمين للجماعة، مضيفًا أن هؤلاء لم يعرفوا حتى أنهم جزء من الإخوان إلا بعد فترة طويلة، وأن حضورهم العلني كان شبه معدوم.

وتحدث البشبيشي عن شخصية مؤسس الجماعة، حسن البنا، مشيرًا إلى وصفه بأنه كان ملهمًا موهوبًا، لكنه معقد وغير سوي، وكان يركز على الدعوة بشكل كامل حتى أنه لم يكمل تعليمه الأكاديمي، معتمدًا على الإلهام لتحقيق أهدافه الدعوية.

مكانة البنا لدى الجماعة

أوضح البشبيشي أن مكانة البنا لدى الجماعة وصلت إلى مرحلة تقديسه، معتبرين شخصيته ملهمة ومقدسة، وهو ما يصل إلى حد محاكمة أي نقد للقيادة داخل التنظيم.