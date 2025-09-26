باحث: موقف تنظيم الإخوان من عمل المرأة مرّ بمراحل متغيرة

أكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، طارق البشبيشي، أن موقف تنظيم الإخوان من عمل المرأة مرّ بمراحل تاريخية متغيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كانت تحظر خروج المرأة للعمل بدعوى حماية الدين من الغزو الغربي.

وأشار البشبيشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن التنظيم لاحقًا بدأ يسمح للمرأة بالعمل في المدارس والمستشفيات، مشددًا على أن الهدف الأساسي كان خدمة مصالح الجماعة وليس تحقيق مبدأ حقوقي للمرأة.

وقال: أي عمل للمرأة يتم تقييمه حسب فائدته للتنظيم، سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مدرسة، لأنه بهذه الطريقة تستطيع اختراق المجتمع ونشر الفكر الإخواني.

الانضمام الجسدي للتنظيم

وأوضح البشبيشي أن التنظيم اعتمد في أوقات الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد، مؤكدًا أن التجنيد لم يعد يشترط الانضمام الجسدي للتنظيم، بل يمكن أن يكون من خلال وعي ومتابعة الصفحات المختلفة التي تنشر أفكار الجماعة، بما في ذلك صفحات رياضية وفنية وصفحات الطبخ والنكت، والتي يمكن تحويلها أحيانًا لترويج الفكر الإخواني.