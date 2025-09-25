البشبيشي: الإخوان أولوا أهمية كبيرة لتجنيد المرأة المصرية للانضمام للجماعة

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الاخوان يولون أهمية كبيرة بتجنيد المرأة المصرية للانضمام للجماعة، مشيرا إلى أن حسن البنا مؤسس الجماعة، كان يولي اهتمام كبير بتجنيد المرأة.



وقال طارق البشبيشي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن فكر جماعة الإخوان بأنه من ليس معهم فهو ليس على الدين الصحيح، مؤكدا أنهم يعملون على إستغلال الدين.

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ان الجماعة لا تكتمل اهدافها في المجتمع إلا بالزواج من سيدة لها نفس فكر الاخوان، وهذا هو مبدأ الجماعة الإرهابية.

