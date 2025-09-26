طارق البشبيشي: المرأة الإخوانية مسئولة عن تجنيد النساء والفتيات للانضمام للجماعة

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الاخوان يستخدمون السيدات كدرع بشري خلال التظاهرات أو الأحداث التي يوجد فيها عنف، مشيرا إلى أن الإخوان لديهم فكر بأنهم تنظيم يعلو ولا يعلى عليه.



وقال طارق البشبيشي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن

المرأة الإخوانية هي مسئولة عن تجنيد النساء والفتيات، إضافة إلى أنه مسئولة أيضا عن نشر الفكر الاخواني داخل البيوت والمنازل.

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ان الإخوان يعلمون ان المصريين لديهم مروءة ونخوة، ويعلمون أنه لا يقومون بتتبع إمراة، لذلك يستغلون المرأة والإخوان في نقل المعلومات لقيادات الإخوان داخل السجون وهو دور خطير.