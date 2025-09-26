قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
الزراعة: لا توجود طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا للقمة أمام الأهلي
وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: حكم توني بلير لقطاع غزة غير مقبول
وزير الكهرباء: تدريب 1700 مصري في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي
إصابات تربك الهلال قبل مواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة
في التموين والسوق الحر.. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: جماعة الإخوان تستغل تبرعات المواطنين لأغراض داخلية

الإخوان
الإخوان
محمد البدوي

قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، طارق البشبيشي، إن جماعة الإخوان كانت تستغل تبرعات المواطنين لأغراض داخلية، كما أن هذه الممارسات تعود إلى أيام حسن البنة، حيث كان يتم تحويل التبرعات الموجهة لفلسطين إلى أسلحة تُستخدم داخل التنظيم.

 الفكرة الإخوانية نفسها

أشار طارق البشبيشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن خطر الجماعة لا يقتصر على المال، بل يشمل الفكرة الإخوانية نفسها، معتبراً أن بعض عناصر التنظيم تعمل ضد الأوطان، وتساهم في تفكيك المجتمعات والجيوش، مذكراً بوجود أعضاء منحرفين داخل الجماعة يساهمون في استغلال الأموال والتأثير على المجتمع بشكل سلبي.

أوضح الباحث أن هناك رقابة داخلية على الأموال، ولكن في حال انكشاف أي فساد، فإن التنظيم يواجه مشكلة كبيرة، حيث تتعرض المناصب للخطر، ويظهر التعددية وعدم الشفافية داخل الجماعة.

 الحياة الأسرية للقيادات الإخوانية

تطرق البشبيشي إلى الحياة الأسرية للقيادات الإخوانية، مشيراً إلى أن بعضهم يواجه مشاكل مع زوجاتهم وأولادهم بسبب التزامات التنظيم والأيديولوجيا، بينما هناك قيادات أكثر استقراراً ولديها تربية سليمة لأطفالها.

أكد البشبيشي أن جماعة الإخوان تأسست على يد حسن البنة، وأن التنظيم كان حذراً من مشاركة المرأة في أنشطته، مشيراً إلى أن عدم انضمام زوجات بعض المؤسسين كان مرتبطاً بخطورة الأيديولوجيا والتزامها بالتقاليد.


 

الإخوان جماعة الإخوان الإخوان المسلمون طارق البشبيشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

ترشيحاتنا

المتهمين

ماشيين من غير لوحات.. القبض على قائدي سيارات ميكروباص بالإسكندرية

أسر ضحايا حادث بالمحلة

مسئول أمني: استشهاد ثالث رجال الحماية المدنية في حريق مصنع المحلة وانتشال جثمانه من بين الأنقاض

المضبوطات

ضبط متهم بتجميع زيوت محركات السيارات المستعملة وإعادة تدويرها

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد