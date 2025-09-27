قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو
أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية
اليونان: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل
واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة
هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع
البحث العلمي تعلن عن برنامج الدكتوراه لغير الدول الأعضاء في CERN
ضياء السيد: الأهلي "مضغوط" ويريد تحقيق الفوز علي الزمالك
توك شو

باحث: تنظيم الإخوان اعتمد في أوقات الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الأعضاء

محمد البدوي

قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، طارق البشبيشي إن تنظيم الإخوان اعتمد في أوقات الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد، مؤكدًا أن التجنيد لم يعد يشترط الانضمام الجسدي للتنظيم، بل يمكن أن يكون من خلال وعي ومتابعة الصفحات المختلفة التي تنشر أفكار الجماعة، بما في ذلك صفحات رياضية وفنية وصفحات الطبخ والنكت، والتي يمكن تحويلها أحيانًا لترويج الفكر الإخواني.

موقف تنظيم الإخوان

وأكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن موقف تنظيم الإخوان من عمل المرأة مرّ بمراحل تاريخية متغيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كانت تحظر خروج المرأة للعمل بدعوى حماية الدين من الغزو الغربي.

وأشار البشبيشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن التنظيم لاحقًا بدأ يسمح للمرأة بالعمل في المدارس والمستشفيات، مشددًا على أن الهدف الأساسي كان خدمة مصالح الجماعة وليس تحقيق مبدأ حقوقي للمرأة.

وقال: أي عمل للمرأة يتم تقييمه حسب فائدته للتنظيم، سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مدرسة، لأنه بهذه الطريقة تستطيع اختراق المجتمع ونشر الفكر الإخواني.
 

