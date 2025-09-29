مصدر أمني ينفي أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفال

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء باحتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج للسيدات والأطفال من إحدى العائلات والشروع في هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه لاتهامه في قضية قتل.



وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 سبتمبر الجاري تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بمقتل سائق مقيم بدائرة المركز على إثر خصومة ثأرية، وتم تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاملان من أبناء عمومته.



وعقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، قامت أسرتهما بنشر تلك الادعاءات الكاذبة في محاولة؛ لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهما.



وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



وأكد المصدر الأمني، أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبني ادعاءات عناصر جنائية، بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأي العام.

