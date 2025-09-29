قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين

أ اش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير تميم خلاف، أن الدبلوماسية المصرية كانت نشطة ومكثفة خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما في دفع العديد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إطار التحركات المصرية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .


وقال خلاف - في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" - إن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة يوم السبت الماضي كانت شاملة وصريحة، واستعرضت رؤية مصر تجاه الوضع الراهن للنظام الدولي، والتحديات المتصاعدة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.


وأشار إلى أن الكلمة تناولت عددًا من الأزمات الإقليمية الكبرى، على رأسها الأوضاع في غزة، وليبيا، والسودان، والصومال، إلى جانب ملفات بالغة الأهمية مثل الأمن المائي والملف النووي الإيراني، موضحا أن وزير الخارجية حرص على التعبير الصريح عن قلق مصر العميق تجاه عدد من المظاهر المقلقة في النظام الدولي، وعلى رأسها غياب احترام القانون الدولي، وافتقار عملية اتخاذ القرار الدولي للعدالة، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في العلاقات الدولية، ما ينعكس سلبًا على فرص تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.


وأضاف أن الكلمة المصرية جددت التأكيد على موقف القاهرة الثابت تجاه المأساة الإنسانية في غزة، حيث شددت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.


وفيما يتعلق بنشاط وزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، أشار السفير تميم خلاف إلى أن الدورة الـ80 كانت فرصة مميزة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي شملت مشاورات وتنسيقات مكثفة ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض المواقف المصرية من القضايا الإقليمية والدولية، منوها بأن هذه الدورة تحظى بخصوصية كونها تتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة، ما يجعلها محطة مهمة لمراجعة شاملة للنظام الدولي وأوجه القصور التي تعتريه،وسبل إصلاحه.

الخارجية تميم خلاف مصر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

رياض الخولي

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان مسرح الهواة في دورته 21 بالسامر

ميرنا جميل

ميرنا جميل تبهر متابعيها بفيديو جديد

السيستم

أحمد الفيشاوي يدخل الأعلى مشاهدة بـ السيستم

بالصور

كارول سماحة تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

