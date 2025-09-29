مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات

كشف العميد محمود القاضي، مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، قائمة الممنوعات الجماهيرية فى مباراة القمة الليلة.

وقال القاضي ، فى مداخلة هاتفية مع مريم سميح وإسراء سعد فى برنامج من بدري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سيتم فتح بوابات استاد القاهرة اليوم من الثانية ظهرا ويتم غلق البوابات فى الساعة الثامنة مساءً مع انطلاق المباراة".

وتابع محمود القاضى: "مخصص لجماهير الأهلي الدرجة التالتة والأولى شمال دخول الملعب من بوابة صلاح سالم، وبينما مسموح لجماهير المقصورة الدخول من بوابة آل رشدان، أما جمهور الزمالك من أمام نادي الزهور".

واستكمل: "نثق فى وعى جماهير الأهلى والزمالك، وممنوع اصطحاب الشماريخ والألعاب النارية والأجسام الصلبة والأسلاك الكهربائية ومواد حفظ الطاقة".

وختم: "ممنوع حمل اللافتات أو الشعارات المسيئة، وهناك أمن مثالي في كل البوابات، ولا يوجد أي شىء لحفظ الأمانات وكل شخص مسئول عن متعلقاته الشخصية".