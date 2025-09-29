الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار

أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت طفرة غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بعدما تجاوزت حاجز 4.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، محققة نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 368 مليون دولار.

وأوضح بزان أن قطاع الصناعات الغذائية يواصل تعزيز دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي، حيث يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ليحتل المركز الثالث بين أهم القطاعات التصديرية. وتصدرت الدول العربية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 2.198 مليار دولار تمثل 48% من الإجمالي، تلاها الاتحاد الأوروبي بـ962 مليون دولار بنسبة نمو 8%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بـ345 مليون دولار بنسبة نمو 3%، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة 304 ملايين دولار بنسبة نمو كبير 38%، وباقي دول العالم 798 مليون دولار بنسبة نمو 36%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، حققت الصادرات نمواً ملحوظاً في معظم الأشهر، حيث بلغت في يناير 529 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، بينما سجل فبراير ومارس تراجعاً طفيفاً. واستعادت الصادرات قوتها في أبريل لتصل إلى 631 مليون دولار بنمو 18%، وحافظت على الاتجاه الصعودي في مايو ويونيو ويوليو، وصولاً إلى أغسطس الذي شهد نمواً بنسبة 16% بقيمة 580 مليون دولار. وبلغ إجمالي صادرات الأشهر الثمانية الأولى 4.607 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي يحققه القطاع في هذه الفترة.

أما على مستوى الدول المستوردة، فقد جاءت السعودية في المركز الأول بقيمة 356 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ304 ملايين دولار، ثم السودان بـ241 مليون دولار، وليبيا بـ204 ملايين دولار. كما تقدمت الأردن إلى المركز الخامس بـ186 مليون دولار، تلتها هولندا، العراق، الإمارات، الجزائر، ولبنان التي سجلت نمواً قياسياً بلغ 81%. وكانت الولايات المتحدة والصين ولبنان وألمانيا وإيطاليا أكثر الدول تحقيقاً لقيمة نمو في الصادرات.

وعلى صعيد السلع الغذائية، تصدرت الفراولة المجمدة القائمة بصادرات بلغت 571 مليون دولار بنمو 78%، تلتها مركزات الكولا بـ404 ملايين دولار، وزيوت الطعام بـ285 مليون دولار. بينما تراجعت صادرات السكر إلى 256 مليون دولار بنسبة انخفاض 12%، وكذلك الدقيق ومنتجات المطاحن بنسبة 39%. وحققت محضرات الحبوب والأغذية المحضرة للحيوان نمواً ملحوظاً بنسبة 37% و50% على التوالي، فيما شهدت منتجات مثل الشيكولاتة والبطاطس المجمدة والخلطات الغذائية نمواً قوياً، مقابل تراجع ملحوظ في صادرات العصائر والزيتون المخلل والمحضرات الغذائية المتنوعة.

وأكد بزان أن هذه النتائج التاريخية تعكس قوة الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشدداً على أن المجلس التصديري يعمل على تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الاستراتيجية ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات