مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة

يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن ضوابط تطبيق نظام البكالوريا المصرية في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز القرارات الرسمية المنظمة لهذا الشأن، بحسب تعليمات رئيس مجلس الوزراء المنشورة في الجريدة الرسمية .

يطبق نظام البكالوريا في المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي ولغات) وفي إطار السياسة القومية للتعليم

يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة

يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة ، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان

تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام

لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أي مبالغ نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الاشراف والرقابة على إلتزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له .

وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الامتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.