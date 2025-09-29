هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة

كشف العميد محمود القاضي، المسئول عن خطة التأمين في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز، تفاصيل تنظيم دخول الجماهير والمواد المحظور اصطحابها داخل ستاد القاهرة.

وأوضح القاضي، خلال مداخلة إذاعية ببرنامج من بدري على أون سبورت إف إم، أن بوابات الاستاد ستفتح أمام الجماهير بداية من الثانية ظهرًا، على أن تُغلق في تمام الثامنة مساءً تزامنًا مع صافرة انطلاق اللقاء.

وأشار إلى أن دخول جماهير الأهلي سيكون من بوابة صلاح سالم للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة والأولى شمال، بينما خُصصت بوابة آل رشدان لمشجعي المقصورة، في حين سيدخل جمهور الزمالك عبر البوابة المقابلة لنادي الزهور.

وفيما يخص التعليمات الأمنية، شدد القاضي على حظر إدخال الشماريخ، الألعاب النارية، المواد الصلبة، الأسلاك الكهربائية، ووسائل تخزين الطاقة، فضلًا عن اللافتات أو العبارات المسيئة.

وأضاف أن الاستاد لن يوفر أماكن لحفظ المتعلقات، مؤكدًا أن كل مشجع سيكون مسئولًا عن أغراضه الشخصية.