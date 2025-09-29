قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
بالصور

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تواصل مرسيدس تطوير استراتيجيتها نحو السيارات الكهربائية والهجينة، حيث تستعد لإطلاق الجيل الجديد من GLA بحلول عام 2026، على أن تلحق بها النسخ الهجينة في 2027. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لإعادة تشكيل مجموعتها من السيارات الصغيرة اعتمادًا على منصة MMA عالية التقنية.

تصميم مستوحى من سيارة GLC الكهربائية

رغم التشابه في الهيكل الأساسي بين نسختي GLA الهجينة والكهربائية، فإن الأخيرة تتميز بشبك أمامي معتم بدلاً من فتحات التبريد المخصصة لمحركات الاحتراق. 

يستوحى التصميم الخارجي ملامحه من سيارة GLC الكهربائية التي ظهرت في معرض ميونيخ 2026، حيث نرى شريط إضاءة DRL مستقيم فوق مصابيح LED على شكل نجمة، مع مصابيح خلفية محاطة بإطار ضوئي يمتد على الباب الخلفي.

اعتمد فريق مرسيدس على طبقات من التمويه لإخفاء الخطوط الأساسية للهيكل أثناء الاختبارات، بما في ذلك تصميم الإضاءة الخلفية وخطوط النوافذ. 

لكن الصور المسربة كشفت بعض الملامح، مثل غياب الجزء العلوي من اللوحة الجانبية الخلفية، وهو ما يتماشى مع لغة التصميم في GLC الكهربائية.

 

مرسيدس بمنظومة دفع كهربائية متطورة

من المتوقع أن تأتي GLA الكهربائية الجديدة بمنظومة بقدرة 800 فولت، مع محركين كهربائيين بنظام الدفع الكلي 4Matic. 

ستصل القوة الإجمالية إلى 349 حصانًا (260 كيلوواط/354 حصانًا)، ما يجعل السيارة قادرة على منافسة أبرز الطرازات في فئة الـSUV الكهربائية المدمجة.

نسخة هجينة للعام 2027

ستصل النسخة الهجينة بعد عام من إطلاق الموديل الكهربائي، حيث ستجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، وبطارية صغيرة بقدرة 1.3 كيلوواط/ساعة، وتقنية 48 فولت. 

وستجهز بناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات.

تتيح نسخة الدفع الثنائي قوة تصل إلى 161 حصانًا للعجلات الأمامية، بينما ستوفر نسخ 4Matic قوة 188 حصانًا موزعة بين المحورين.

إطلاق مرسيدس GLA الكهربائية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مجموعة سياراتها الصغيرة، بعد تقديم CLA سيدان الجديدة، لتستكمل العلامة الألمانية خطتها الطموحة في التحول نحو السيارات الكهربائية والفاخرة خلال السنوات المقبلة.

مرسيدس مرسيدس GLA كروس أوفر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات سيارات

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية: حملات لسحب تراخيص السيارات غير الملتزمة

جولة تفقدية

وكيل تعليم الدقهلية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالعملية التعليمية

قطار بني سويف

حركة القطارات تعود تدريجيا عقب حادث قطار بضائع بني سويف

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

