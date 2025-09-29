تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

تواصل مرسيدس تطوير استراتيجيتها نحو السيارات الكهربائية والهجينة، حيث تستعد لإطلاق الجيل الجديد من GLA بحلول عام 2026، على أن تلحق بها النسخ الهجينة في 2027.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لإعادة تشكيل مجموعتها من السيارات الصغيرة اعتمادًا على منصة MMA عالية التقنية.

تصميم مستوحى من سيارة GLC الكهربائية

رغم التشابه في الهيكل الأساسي بين نسختي GLA الهجينة والكهربائية، فإن الأخيرة تتميز بشبك أمامي معتم بدلاً من فتحات التبريد المخصصة لمحركات الاحتراق.

يستوحى التصميم الخارجي ملامحه من سيارة GLC الكهربائية التي ظهرت في معرض ميونيخ 2026، حيث نرى شريط إضاءة DRL مستقيم فوق مصابيح LED على شكل نجمة، مع مصابيح خلفية محاطة بإطار ضوئي يمتد على الباب الخلفي.

اعتمد فريق مرسيدس على طبقات من التمويه لإخفاء الخطوط الأساسية للهيكل أثناء الاختبارات، بما في ذلك تصميم الإضاءة الخلفية وخطوط النوافذ.

لكن الصور المسربة كشفت بعض الملامح، مثل غياب الجزء العلوي من اللوحة الجانبية الخلفية، وهو ما يتماشى مع لغة التصميم في GLC الكهربائية.

مرسيدس بمنظومة دفع كهربائية متطورة

من المتوقع أن تأتي GLA الكهربائية الجديدة بمنظومة بقدرة 800 فولت، مع محركين كهربائيين بنظام الدفع الكلي 4Matic.

ستصل القوة الإجمالية إلى 349 حصانًا (260 كيلوواط/354 حصانًا)، ما يجعل السيارة قادرة على منافسة أبرز الطرازات في فئة الـSUV الكهربائية المدمجة.

نسخة هجينة للعام 2027

ستصل النسخة الهجينة بعد عام من إطلاق الموديل الكهربائي، حيث ستجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، وبطارية صغيرة بقدرة 1.3 كيلوواط/ساعة، وتقنية 48 فولت.

وستجهز بناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات.

تتيح نسخة الدفع الثنائي قوة تصل إلى 161 حصانًا للعجلات الأمامية، بينما ستوفر نسخ 4Matic قوة 188 حصانًا موزعة بين المحورين.

إطلاق مرسيدس GLA الكهربائية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مجموعة سياراتها الصغيرة، بعد تقديم CLA سيدان الجديدة، لتستكمل العلامة الألمانية خطتها الطموحة في التحول نحو السيارات الكهربائية والفاخرة خلال السنوات المقبلة.