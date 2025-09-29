قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة
30 فدان .. إنشاء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر | تفاصيل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 5514 متبرع بالدم خلال 4 أيام لدعم مرضى سرطان الدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مشاركة 5514 متبرعًا بالدم في الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك حياة»، وذلك منذ انطلاقها في 25 سبتمبر 2025، حيث تستمر فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطانات الدم.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لفرق العمل والأطقم الطبية والمنظمين، مشيدة بجهودهم المتميزة التي ساهمت في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية. وتهدف الحملة إلى تلبية احتياجات مرضى سرطان الدم من نقل الدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم كفعل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح.

تطوير منظومة نقل الدم

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير منظومة نقل الدم ورفع كفاءة بنوك الدم، مع تعزيز ثقافة التبرع المستمر. وأشار إلى أن الوزارة وفرت 28 وحدة تبرع متنقلة موزعة على مستوى المحافظات، إلى جانب بنوك الدم في المستشفيات الحكومية وسيارات مخصصة عند نقاط تجمع المبادرات الصحية، لتسهيل عملية التبرع وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة محمد شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، أن الحملة تشمل برامج توعوية مكثفة عبر الإذاعة، التلفزيون، ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع متخصصي أمراض الدم. كما تتضمن الحملة إرسال رسائل نصية تستهدف نصف مليون مواطن لتشجيعهم على المشاركة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى المبادرة بالتبرع بالدم من خلال زيارة نقاط التبرع في المستشفيات الحكومية وبنوك الدم، أو التوجه إلى الوحدات المتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، مؤكدة أن التبرع بالدم ركيزة أساسية لدعم مرضى الأورام وإنقاذ حياتهم.

وزارة الصحة مرضى سرطان الدم سرطان الدم الحملة القومية تبرعك حياة الأطقم الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة فجرية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع

رئيس زهور بورسعيد يقود حملة ليلية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع.. صور

كلية اعلام بني سويف

إعلام بني سويف تطلق برنامجاً تدريبياً للهيئة المعاونة لتشغيل الاستديوهات

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر

ضبط طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق في الأقصر

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد