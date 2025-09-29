بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

لطالما عرفت سيارات نيسان Z بكونها قاعدة مثالية لمشاريع التعديل بفضل تصميمها الأنيق ومحركها V6 مع نظام الدفع الخلفي.

في مدينة بريسبان الأسترالية، قرر الشاب المتحمس جوردان هاربر أن يضع بصمته الخاصة على هذه الأيقونة الرياضية، محولًا سيارته نيسان 370Z إلى نسخة تحمل ملامح من أستون مارتن ومازدا وBMW، مع جرأة تصميمية لافتة.

نيسان سنترا Z المعدلة

انطلقت رحلة التعديل من سيارة 370Z مجددة تم شراؤها بسعر منخفض بسبب سجل حوادثها.

ورغم أنها عادت إلى حالتها الأصلية، إلا أن هاربر كان يبحث عن شيء أكثر تميزًا، فبدأ بقص الأجزاء الأمامية والخلفية وإعادة تشكيلها باستخدام الألومنيوم المركب.

ركزت التغييرات الأولى على المقدمة، حيث استوحى هاربر بعض التفاصيل من أستون مارتن فانتاج ومازدا MX-5 ND.

جاءت المصابيح الأمامية الجديدة أصغر حجمًا وأكثر اندماجًا مع الرفارف المنتفخة، بينما حصل المصد الأمامي على فتحات تهوية إضافية ومدخل هواء محسن.

أضاف الطلاء غير اللامع لمسة عصرية، في حين جاءت العجلات مقاس 18 بوصة مطلية بالأسود مع ملاقط فرامل صفراء.

أما في الخلف، فقد استعان هاربر بشفة صندوق سيارة مرسيدس AMG C63، وجناح معدل من BMW M3، وكلاهما مصنوع من ألياف الكربون.

صممت المصابيح الخلفية بشكل معدل ومتصلة بشريط LED، مع ناشر هوائي وأنابيب عادم مزدوجة مركزية ما زالت قيد التطوير.

وتشير الصور الأخيرة إلى أن التصميم الخلفي ما زال يخضع لتجارب متواصلة قبل اعتماده نهائيًا.

حتى الآن لم يعلن هاربر عن تعديلات ميكانيكية كبيرة، باستثناء الإشارة إلى نية استخدام النيتروز على الحلبات.

من المصنع، تعتمد نيسان 370Z على محرك V6 سعة 3.7 لتر بقوة 332 حصانًا وعزم 366 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع دفع خلفي تقليدي يمنح السيارة شخصية رياضية أصيلة.

لا يزال المشروع في مراحله الأولى، لكن المؤشرات توحي بأن النتيجة النهائية ستكون سيارة فريدة قادرة على جذب الأنظار.

ومع كل تحديث جديد يشارك هاربر جمهوره صورًا ومقاطع فيديو تعكس التطور التدريجي لهذه النسخة الاستثنائية.