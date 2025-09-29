شكاوى من فرض 30% زيادة بمصروفات مدرسة بأكتوبر.. والإدارة التعليمية تتحرك

شكى أولياء أمور طلاب مدرسة رويال (Royal Language School) – بالسادس من أكتوبر الحي الرابع بمحافظة الجيزة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، من فرض زيادة غير مبرّرة في المصروفات الدراسية .



حيث قال أولياء الأمور ، انه على الرغم من أن تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على أنه لا يجوز أن تبلغ زيادة المصروفات سنويا عن 10% ، إلا أننا فوجئنا بزيادة من 29,000 جنيه إلى 37,600 جنيه؛ أي بزيادة قدرها 8,600 جنيه، بما يعادل نحو 30% تقريبًا، وهو ما يعدّ مخالفًا لتعليمات الوزارة ويشكّل عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.

وأضاف أولياء الامور في شكواهم : كما لاحظنا تفرقة في المعاملة بين الطلاب المشتركين في “باص المدرسة” وغير المشتركين، من غير أي توضيح رسمي من إدارة المدرسة

وطالب أولياء الامور المسئولين بضرورة مراجعة المصروفات بما يتوافق مع النسبة التي حدّدتها الوزارة (10%).

إدارة 6 أكتوبر التعليمية تتحرك

من جانبها ، تفاعلت فاتن مدكور مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية مع شكوى أولياء الأمور ، وردت قائلة : سيتم التعامل فوراً مع شكاوى الاهالي ومطالبهم .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة آداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى إلتزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .

التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار.