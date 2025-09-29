المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025 / 2026

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نتائج اختبارات الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026، والتي جرت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
و للاطلاع على النتائج عبر الروابط التالية:
نتيجة اختبارات المعاهد الفنية "شعبة قانون" للالتحاق بكليات الحقوق:
https://comresult.scu.eg/Law_College/index.php
نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة:
https://comresult.scu.eg/Commerce_College/index.php
نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة:
https://comresult.scu.eg/Agriculture_College/index.php
نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة: