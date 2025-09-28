التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين لعام 2025

أعلنت إدارة المنح والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت وزارة الخارجية بشأن قيام الوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائى الدولى( (AMEXCID التابعة لوزارة الخارجية المكسيكية بالإعلان عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين لعام 2025 .

أوضحت أنه علمًا بأنه يجب ضرورة تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال نظام ادارة التعاون الأكاديمى على الرابط التالى:

http://sigca.sre.gob.mx

وأشارت إلى أن أخر موعد للتقديم : 12 ديسمبر 2025

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة آخر موعد للتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785?state=published

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1009464/Convocatoria_Beca_de_Excelencia_2025.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1010247/Convocatoria_Beca_de_Excelencia_2025_Ingles.pdf

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح