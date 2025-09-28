تقديم الدعم للموهوبين والنوابغ.. توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن الأنشطة في الجامعات

التعليم العالي:

جامعة عين شمس: الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية

جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تُكسب الطالب مهارات قيادية لا تُكتسب من المناهج الدراسية وحدها

انطلق العام الدراسي الجديد وبدأت الجامعات في وضع وتنفيذ خططها الأنشطة الطلابية التي تعد جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتي تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب وإكسابه مهارات عديدة.

وجاء على رأس توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للعام الدراسي الجديد ضرورة تنفيذ الجامعات والمعاهد خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي، ولخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.

كما أكد على أهمية استمرار الجامعات والمعاهد في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم، إيمانًا بأن هؤلاء الطلاب هم مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المُستدامة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية قيام الجامعات والمعاهد بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، لمحاربة الأفكار غير السوية والمُتطرفة التي تستهدف ثوابت المجتمع، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ لكي يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يُسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة للعام الجامعي 2025/2026 بالجامعة الأهلية والفرع الدولي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار متابعاته المستمرة للعملية التعليمية والأنشطة الجامعية.

وأجرى عبدالصادق، حوارات مفتوحة مع طلاب الجامعة الأهلية والفرع الدولي، وهنأهم ببدء العام الدراسي، واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير البيئة الجامعية والخدمات الُمقدمة لهم، ووجههم بضرورة المشاركة الفاعلة في الاتحادات والانشطة الطلابية بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

كما حثهم على الانضمام لعضوية القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بما يعكس رؤية الجامعة لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا للطلاب أن إدارة الجامعة في خدمتهم وتفتح أبوابها دائمًا للاستماع لمقترحاتهم أو شكاواهم للعمل على سرعه حلها.

وقد أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء الشخصية وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب وتنمية شخصياتهم وأكد على أن الجامعة تدعم بشكل كامل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرات وبرامج متخصصة لدمجهم وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية واختتم سيادته كلمته متمنيا للجميع عاما دراسيا مليئ بالإنجازات والنجاحات والتفوق.

وأوضح أنه قد جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وقدمت إدارة الاسر والاتحادات الطلابية تعريف للطلاب بالانشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وكيفية الاشتراك بها

وكان قد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تعدّ جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية، فهي تُسهم في تنمية شخصية الطلاب، وتعزز من روح التعاون والعمل الجماعي، كما تُكسبه مهارات قيادية وتنظيمية لا تُكتسب من المناهج الدراسية وحدها، ولكن من خلال المشاركة في الأنشطة، يُتاح للطلاب التعبير عن مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وصقل هواياتهم، مما ينعكس إيجابًا على مستواهم الدراسي وسلوكهم العام، لذلك دعم الأنشطة الطلابية هو استثمار حقيقي في جيل واعٍ ومبدع ومسؤول.