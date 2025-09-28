التعليم العالي: فتح التقديم لبرنامج تمويل مشروعات الابتكار لدول بريكس

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لدعم الأبحاث التطبيقية والمشروعات الابتكارية التي تسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، موضحًا أن التعاون الدولي مع دول البريكس يمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمجتمع.

في هذا الإطار، تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء الأول من برنامج تمويل مشروعات الابتكار لدول البريكس ٢٠٢٥، والذي يهدف إلى تمويل مشروعات ابتكارية متعددة الأطراف تدعم التعاون الدولي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية، وتسعى إلى نقل نتائج البحث العلمي إلى التطبيق العملي، على أن تشمل النتائج المتوقعة نموذجًا أوليًا أو نظامًا يتم اختباره في بيئة تشغيلية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة ستدعم المقترحات البحثية المصرية المقبولة بتمويل يصل إلى ١٠ ملايين جنيه مصري للمشروع الواحد، بما يغطي تكاليف الفريق البحثي والمعدات وبراءات الاختراع والنماذج الأولية والنشر العلمي والفعاليات والسفر، مشيرًا إلى أن مدة المشروع تمتد حتى ٣ سنوات.

ويشترط أن يتكون المشروع من تحالف يضم شريكين على الأقل من دول البريكس المختلفة، سواء من المؤسسات الأكاديمية أو الصناعية، على أن تقوم هذه المشروعات على تكنولوجيا سبق التحقق من صحتها في معمل أو بيئة ذات صلة، مع التركيز على الانتقال بها نحو التطبيق التجاري.

ويجب أن يقدم الفريق الدولي المشترك النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3) عبر منصة التقديم الإلكترونية:

ams.rfbr.ru/BRICS

كما يتعين على الباحث الرئيسي المصري تقديم النموذج الموحد (JAF) والمقترح البحثي والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ على الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

للاطلاع على تفاصيل التقدم وتحميل المستندات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرنامج:

brics-sti.org/index.php?p=new/40