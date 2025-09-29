الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سيدات وأطفال لإرغام متهم لتسليم نفسه بسوهاج

نفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن سوهاج، ما تم تداوله عبر عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم احتجاز الأجهزة الأمنية لعدد من السيدات والأطفال من إحدى العائلات بسوهاج والشروع في هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه على خلفية اتهامه في قضية قتل.

تفاصيل الواقعة

وأكد المصدر الأمني، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن الحقيقة تتمثل في أنه بتاريخ 26 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة البلينا بلاغًا بمقتل سائق مقيم بدائرة المركز، إثر وقوع مشاجرة دامية بسبب خصومة ثأرية.

وأضاف المصدر، أنه من خلال جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاملان من أبناء عمومة المجني عليه، حيث صدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وعقب ذلك، لجأ ذوو المتهمين إلى بث شائعات عبر الصفحات التابعة للجماعة الإرهابية، بادعاءات كاذبة عن احتجاز السيدات والأطفال، في محاولة للتأثير على عمل الأجهزة الأمنية وعرقلة ملاحقة الجناة.