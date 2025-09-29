مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في سوهاج

شهدت منطقة ساحل طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، وذلك عقب سقوط فتاة في مقتبل العمر من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق السادس بعقار سكني بدائرة الساحل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أن الفتاة تُدعى "سارة ث. ع"، 18 عامًا، طالبة، وتقيم بذات الناحية، حيث لقيت مصرعها على الفور نتيجة ارتطامها بجسم صلب أسفل العقار، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أفراد أسرة الفتاة وعدد من شهود العيان، أفادوا بسقوطها من شرفة الشقة محل سكنها، فيما لم يجزموا بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحري حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود بدقة، لبيان ملابسات الحادث وظروفه، والتأكد مما إذا كان الحادث عرضيًا أم يقف خلفه شبهة جنائية.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة.