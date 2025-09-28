طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يفتتحون العام الدراسي باحتفالية مهيبة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج احتفالية كبرى ومتميزة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في بادرة تعكس الروح الإيجابية والانتماء للجامعة والوطن.

وقدمت الأسرة تهنئة خاصة لقيادات الجامعة، على رأسهم الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمود خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي للجامعة ونائب رئيس الأسرة.

جامعة سوهاج

وفي كلمته، أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن "بداية هذا العام الدراسي، التي نحتفل بها معًا بروح الأسرة الواحدة، هي دليل على أن جامعة سوهاج تسير في مسارها الصحيح نحو التميز الأكاديمي والاجتماعي.

وتابع: "إنني أثمن عاليًا الجهد المبذول من أسرة 'طلاب من أجل مصر' في إطلاق هذه الروح الإيجابية".

واضاف “أدعو جميع أبنائي وبناتي الطلاب إلى استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهم، فأنتم وقود التنمية وقادة المستقبل لهذا الوطن”.

من جانبه، صرح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، بأن "تولي رئاسة هذه الأسرة الوطنية شرف ومسؤولية كبيرة" طلاب من أجل مصر' ليست مجرد أنشطة، بل هي مدرسة للانتماء والقيادة".

واضاف: "نعد ببذل أقصى جهد لجعل هذا العام عامًا استثنائيًا على صعيد الخدمة المجتمعية وتعميق الوعي الوطني لدى شبابنا، ليكونوا دائمًا في الصف الأول لخدمة مصر وجامعتنا".

كما أشار الدكتور محمود خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي للجامعة ونائب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن "هذه الاحتفالية هي رسالة واضحة بأن التواصل الإيجابي والشراكة الفعالة بين الإدارة والطلاب هما أساس نجاح العملية التعليمية.

وأضاف: دورنا يكمن في إبراز الصورة الحقيقية لجامعتنا، كصرح علمي يجمع بين الجودة التعليمية والرعاية المتكاملة للطلاب.، ونؤكد على أننا سنعمل على أن تكون الجامعة منارة إعلامية وثقافية تعكس رؤية مصر 2030."

واختُتمت الاحتفالية التي شهدت حماسًا طلابيًا كبيرًا، بتأكيد القيادات على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للابتكار والإبداع، متمنين لجميع منتسبي الجامعة عامًا دراسيًا موفقًا ومليئًا بالإنجازات.