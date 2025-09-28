قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تسمم طفلة تناولت 15 قرصًا مجهولة بالمنزل في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مستشفى سوهاج العام خلال الساعات الأولى من فجر اليوم واقعة إنسانية مثيرة للقلق، حيث استقبل قسم الاستقبال والطوارئ طفلة في الحادية عشرة من عمرها، تقيم بقرية الجوازات، عقب ادعاء تناولها كمية من الأقراص الدوائية داخل منزل أسرتها.

تفاصيل الواقعة

الطفلة وتُدعى "دارين أ ا"، وصلت إلى المستشفى في حالة إعياء شديد تُعاني من آلام حادة في البطن يصاحبها قيء متكرر، وعلى الفور تم التعامل معها من قبل الفريق الطبي بقسم الطوارئ.

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإعطاؤها الإسعافات الأولية، ثم تقرر حجزها بقسم علاج السموم لاستكمال المتابعة والرعاية الطبية الدقيقة لحالتها الصحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ في تمام الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل لغرفة عمليات طوارئ المستشفى، يفيد بوصول حالة طفلة إثر تناولها كمية من الأقراص الدوائية بالمنزل، حيث انتقلت الطفلة برفقة ذويها على وجه السرعة إلى المستشفى لإنقاذها.

وبحسب مصادر طبية، فإن الطفلة تحت الملاحظة المستمرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من استقرار علاماتها الحيوية، مع متابعة وظائف الكبد والكلى ومؤشرات الدم.

وأكدت المصادر أن الفريق الطبي مستمر في متابعة الحالة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي تطورات طبية قد تطرأ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات حول ملابسات تناول الطفلة للأقراص داخل منزلها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج أقراص تسمم

