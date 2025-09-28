محافظ سوهاج يبدي استياءه من مستوى النظافة وتشوينات المخلفات الزراعية ويحيل المسئولين للتحقيق

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بقريتي أبار الوقف، وأبار الملك بمركز أخميم، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والوقوف على الأوضاع العامة بالشارع السوهاجي، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

محافظة سوهاج

بدأ المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية أبار الوقف، حيث لاحظ سوء مستوى النظافة بالوحدة، وتفقد المعمل والاستقبال.

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد مدرسة أبار الوقف الإعدادية، وأبدى استياءه من حالة النظافة بالمدرسة.

وتفقد عددا من الفصول الدراسية، ومعمل الكمبيوتر، ومخزن الكتب، وقد أحال مسئول المخزن للتحقيق، موجهًا إدارة الحوكمة بمديرية التربية والتعليم بمراجعة مرتجع الكتب الدراسية، والتأكد من وصولها للطلاب، وعدم تسريبها خارج المنظومة الرسمية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ شوارع القرية، وأبدى استياءه من تراكم المخلفات الزراعية "بوص الذرة الشامية" ومخلفات القمامة، موجها برفعها فورًا، وإحالة مسئول النظافة للتحقيق.

كما تفقد معهد أبار الوقف الأزهري بمراحله الثلاثة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، ثم تفقد مدرسة أبار الوقف الابتدائية الجديدة، واختتم الجولة بتفقد مدرسة الشهيد البطل محمد محمود صديق الابتدائية بقرية أبار الملك.

ولاحظ وجود معمل يستخدم كفصل وبداخله أسطوانة بوتاجاز، موجها إدارة الحوكمة بفحص المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار حرصه على متابعة الأوضاع العامة، والاستماع لمطالب المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة بكافة أنحاء المحافظة.

خاصة في الريف المصري لتعظيم الاستفادة من المشروع الرئاسي " حياة كريمة " بما يوفره من تنفيذ تنمية وخدمات للأهالي في القرى السوهاجية.