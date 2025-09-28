رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمجلس ادارة المدن الجامعية ويحدد آليات تسكين الطلاب الجدد

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس المدن الجامعية، إذ تم مناقشة الموضوعات المطروحه بجدول الأعمال ومنها آليات تسكين الطلاب الجدد.

وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها قطاع شؤون التعليم والطلاب، بحضور المحاسب أشرف القاضي، الدكتور ياسر عبد الفتاح امين الجامعة المساعد، المهندس حامد الخولي مدير عام المدن الجامعية وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمبنى ج بمقر الجامعة القديم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الاجتماع ناقش أهم شروط قبول الطلاب الجدد في المدن الجامعية، حيث تقرر تحديد سن القبول للطلاب والطالبات الجدد للعام الجامعي 2025/ 2026 ليكون بدءا من مواليد 1 سبتمبر 2007 فأصغر.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين في المدن الجامعية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تم اعتماد الحالات الاجتماعية في التسكين، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها ومساندة الفئات الاولي بالرعاية.

وذلك بما يحقق العدالة ويوفر لهم فرصة الإقامة في بيئة مناسبة تساعدهم على متابعة دراستهم واستقرارهم الجامعي.

ومن جانبه أوضح السيد المهندس حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية أن المجلس وافق على تسكين الحالات الاجتماعية الخاصة والتي تشمل حالات وفاة أحد الوالدين أو كليهما وحالات الانفصال الأسري وحالات التكافل والكرامة والطلاب من الأسر الأقل دخلا.