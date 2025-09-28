قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات
باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات
عبد العزيز جمال

كشفت الشركة المصرية للاتصالات "WE" أنها ستقوم اعتبارًا من غد بإيقاف الخدمة عن بعض العملاء ومنها الإنترنت وهم الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي أو لم يجددوا اشتراكاتهم في المواعيد المحددة، في خطوة تهدف لضمان التزام المشتركين بالسداد المنتظم.

دعوة عاجلة من الشركة للمشتركين

ودعت الشركة المصرية للاتصالات جميع عملائها إلى سرعة سداد فاتورة التليفون الأرضي وفاتورة الإنترنت، منعًا لانقطاع الخدمة عنهم، مؤكدة أن الفواتير المستحقة يتم تحصيلها بنظام واضح يضمن مصلحة المشتركين.

استحقاق الفاتورة كل 90 يومًا

أوضحت الشركة أن فاتورة التليفون الأرضي تستحق كل 90 يومًا بنظام تدريجي يعد ميزة جديدة مقارنة بما كان معمولًا به في السابق، ففي النظام القديم كان العميل ملزمًا بدفع 7 فواتير سنويًا سواء استفاد من الخدمة أو لم يستفد، أما الآن فإذا لم يسدد العميل لعدة أيام بعد استحقاق الفاتورة، ثم قام بالدفع، يتم احتساب المدة الجديدة من تاريخ السداد الفعلي.

فاتورة الإنترنت الأرضي شهرية

بينما يتم تحصيل فاتورة الإنترنت الأرضي بشكل شهري وفقًا للباقة المشترك بها العميل، حيث تختلف قيمتها باختلاف السرعة وحجم الاستهلاك.

خطر الإلغاء النهائي للتعاقد

حذرت الشركة المصرية للاتصالات من أن التأخير المستمر في السداد قد يعرض الخط الأرضي للإلغاء النهائي بعد تراكم من 3 إلى 4 فواتير غير مدفوعة، ما يجعل الرقم متاحًا لعملاء آخرين على قوائم الانتظار.

لا استرداد للخط بعد الإلغاء

كشف مصدر أن العملاء الذين يتم إلغاء خطوطهم نهائيًا بسبب التأخير لا يمكنهم استرداد نفس الخط مرة أخرى، وإنما عليهم التقديم كعملاء جدد، مشيرًا إلى أن الشركة تتعرض لخسائر مالية كبيرة نتيجة تأخر البعض عن السداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير عبر موقعها الرسمي من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات. https://te.eg/sl/Watchit10GBsRamadan 
  • إدخال كود المحافظة.
  • إدخال رقم التليفون الأرضي.
  • استعراض الفواتير المستحقة.

طرق وأماكن دفع فواتير التليفون الأرضي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر عدة قنوات، أبرزها:

  1. فروع ومنافذ WE.
  2. ماكينات فوري.
  3. الوحدات المتنقلة.
  4. موقع الشركة المصرية للاتصالات.
  5. مكاتب البريد المصري.
  6. منافذ الدفع الإلكتروني مثل "مصاري" و"فوري".
  7. فروع أمان.
  8. الدفع عبر محفظة فودافون كاش

كما أتاحت الشركة خدمة الدفع من خلال فودافون كاش، وذلك عبر:

  • الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية. https://digital.gov.eg/ 
  • اختيار ميزة ديجيتال كوسيلة دفع.
  • إدخال رقم المحمول المسجل بخدمة فودافون كاش.
  • مسح الكود الظاهر على الشاشة واستكمال عملية الدفع.
الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي الإنترنت

